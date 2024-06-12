Черноморец подписал экс-игроков Шахтера и Динамо

Одесский Черноморец начал свою летнюю трансферную кампанию усилением защитного звена.

Как сообщает пресс-служба "моряков", в команду перебрались экс-голкипер Динамо и Шахтера Артур Рудько и воспитанник донецкого гранда Богдан Бутко, для которого последним клубом была луганская Заря.

Оба игрока переберутся в коллектив Романа Григорчука 1 июля 2024 года в статусе свободных агентов. Детали контракта с Рудько и Бутко пока не сообщаются.

Напомним, ранее стало известно, что Динамо подписало лидера Черноморца.

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