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Черноморец подписал экс-игроков Шахтера и Динамо

Артур Рудько и Богдан Бутко усилили "моряков".
Вчера, 21:36
Артур Рудько и Богдан Бутко
Артур Рудько и Богдан Бутко

Одесский Черноморец начал свою летнюю трансферную кампанию усилением защитного звена.

Как сообщает пресс-служба "моряков", в команду перебрались экс-голкипер Динамо и Шахтера Артур Рудько и воспитанник донецкого гранда Богдан Бутко, для которого последним клубом была луганская Заря.

Оба игрока переберутся в коллектив Романа Григорчука 1 июля 2024 года в статусе свободных агентов. Детали контракта с Рудько и Бутко пока не сообщаются.

Напомним, ранее стало известно, что Динамо подписало лидера Черноморца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер динамо черноморец

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