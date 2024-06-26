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Автоспорт

Хорнер: Ред Булл нужно, чтобы Перес участвовал в борьбе с МакЛарен и Феррари

Австрийской команде не нравится нынешняя форма Чеко, который демонстрирует плохие результаты.
Сегодня, 16:52
Серхио Перес / Getty Images
Серхио Перес / Getty Images

После шести довольно успешных этапов на старте сезона-2024 у пилота Ред Булл Серхио Переса началась черная полоса.

В четырех последних Гран-при он дважды сошел с дистанции и еще дважды финишировал на восьмом месте, принеся тем самым в копилку команды всего восемь очков.

Это не устраивает руководителя "быков" Кристиана Хорнера, который указал на то, что команде, которая борется с МакЛарен и Феррари в Кубке конструкторов, важно, чтобы Чеко приносил как можно больше баллов.

"Нам нужен Чеко в этой борьбе. Он это знает, и команда это знает. Если он находится в конце восьмерки лучших, мы теряем стратегические возможности", - цитирует Хорнера официальный сайт Формулы-1.

Кристиан Хорнер и Серхио Перес
Кристиан Хорнер и Серхио Перес / Источник: Getty Images

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"Чеко в первых четырех или пяти гонках этого года был фантастическим. Нам просто нужно вернуть его в это свободное пространство. У него была пара сложных гонок, и дела пошли не так".

"Он уверенный в себе гонщик, и я надеюсь, что он наберет немного... ну, вы знаете, он снова набрал очки и провёл приличную гонку. Надеюсь, он обретет некоторую уверенность в следующих гонках".

Напомним, что на этой неделе состоится Гран-при Австрии. На ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех гоночных сессий уик-энда в Шпильберге.

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