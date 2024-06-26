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Ферстаппен получит штраф за превышение лимита используемых двигателей

Хорошие новости для фанатов МакЛарен, Феррари и Мерседес.
Сегодня, 13:13
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен будет вынужден столкнуться со штрафом за превышение лимита используемых силовых установок, сообщает Motorsport.

Проблему вызвал мотор, который пришлось заменить по ходу второй практики Гран-при Канады. Это был третий мотор для 26-летнего нидерландца в этом сезоне. Он был доставлен в штаб-квартиру Хонды, где его исследовали.

Как итог, стало известно, что Ферстаппен больше не сможет использовать данный двигатель. Поэтому в будущем Макс получит штраф в виде потери десяти мест на старте гонки, когда на его болиде будет установлен пятый двигатель.

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Напомним, что в последних двух сезонах Макс Ферстаппен сталкивался с данными штрафами. Однако они не помешали ему одержать победы: в 2023 году он выиграл, стартуя с 6-го места, а в 2022 - с 14-го.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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