У Сайнса появился еще один вариант продолжения карьеры

Испанец может расширить географию своих команд, присоединившись к Альпин.

Пилот Феррари Карлос Сайнс в ближайшее время должен объявить, в какой из команд он продолжит карьеру.

Основными претендентами на 29-летнего гонщика считаются Уильямс и Заубер (Ауди), которые сделали ему свои предложения.

Теперь же на сцене появился еще один игрок. Как сообщает Motorsport, в борьбу за Сайнса вступил Альпин, в последний момент пытающийся перехватить гонщика.

Ожидается, что Пьер Гасли останется во французской команде в следующем сезоне, и Сайнс получил "привлекательное предложение" занять второе место в коллективе.

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Ранее стало известно, что Альпин проведет тесты для Мика Шумахера, который сядет за руль болида 2022 года.

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