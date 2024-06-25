Альпин проверит Шумахера во время тестов во Франции

Мик Шумахер протестирует болид Альпин на трассе Поль Рикар на следующей неделе, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Сын легенды Ф1 Михаэля Шумахера сядет за руль Alpine A522 2022 года.

Напомним, что немец потерял свое место боевого пилота серии, когда Хаас не стал продлевать его контракт по окончанию сезона-2022.

С тех пор он выполняет обязанности резервного пилота Мерседес, а также участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость за команду Альпин.

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Считается, что Шумахер претендует на место во французской команде, которая недавно объявила об уходе Эстебана Окона после нынешнего сезона. Вторым кандидатом на место в Альпин считается член академии французов Джек Дуэн.

При этом, по информации источника, Пьер Гасли, скорее всего, сохранит свое место в команде.

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