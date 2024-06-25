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Автоспорт

Альпин проверит Шумахера во время тестов во Франции

Французская команда предоставит сыну легенды Формулы-1 шанс, чтобы проявить себя.
25 июня, 09:39
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Мик Шумахер протестирует болид Альпин на трассе Поль Рикар на следующей неделе, сообщает официальный сайт Формулы-1.

Сын легенды Ф1 Михаэля Шумахера сядет за руль Alpine A522 2022 года.

Напомним, что немец потерял свое место боевого пилота серии, когда Хаас не стал продлевать его контракт по окончанию сезона-2022.

С тех пор он выполняет обязанности резервного пилота Мерседес, а также участвует в чемпионате мира по гонкам на выносливость за команду Альпин.

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Считается, что Шумахер претендует на место во французской команде, которая недавно объявила об уходе Эстебана Окона после нынешнего сезона. Вторым кандидатом на место в Альпин считается член академии французов Джек Дуэн.

При этом, по информации источника, Пьер Гасли, скорее всего, сохранит свое место в команде.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мик Шумахер Альпин

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