В Германии задержали преступников, которые шантажировали семью Шумахера
Преступники угрожали опубликовать какие-то важные документы.
Полиция Германии задержала злоумышленников, которые шантажировали семью Шумахера, пишет Associated Press.
По ионформации источника, задержанные оказались отцом и сыном, которые вымогали у своих жертв несколько миллионово евро.
Они грозились опубликовать в даркнете дркументы, которые не обрадовали бы семью Шумахеров, также они послали часть этих бумаг своим жертвам, чтобы убедить их в серьезности своих намерений.
Что именно содержалось в докуменатх не объявлялось, однако теперь преступники задержаны и предстанут перед судом. Им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Ранее также сообщалось, что Альпин проверит Мика Шумахера.
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