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В Германии задержали преступников, которые шантажировали семью Шумахера

Преступники угрожали опубликовать какие-то важные документы.
Сегодня, 10:59
Михаэль Шумахер / Getty Images
Михаэль Шумахер / Getty Images

Полиция Германии задержала злоумышленников, которые шантажировали семью Шумахера, пишет Associated Press.

По ионформации источника, задержанные оказались отцом и сыном, которые вымогали у своих жертв несколько миллионово евро.

Они грозились опубликовать в даркнете дркументы, которые не обрадовали бы семью Шумахеров, также они послали часть этих бумаг своим жертвам, чтобы убедить их в серьезности своих намерений.

Что именно содержалось в докуменатх не объявлялось, однако теперь преступники задержаны и предстанут перед судом. Им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Ранее также сообщалось, что Альпин проверит Мика Шумахера.

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