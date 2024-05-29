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Олимпиакос - Фиорентина: онлайн-трансляция финала Лиги конференций 29.05.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка решающего матча турнира.
Сегодня, 08:06
Трофей Лиги конференций / Getty Images
Трофей Лиги конференций / Getty Images

В среду, 29 мая, состоится финал Лиги конференций, в котором сыграют Олимпиакос (Греция) и Фиорентина (Италия).

Команды определят, кто выиграет заветный трофей.

Финальный поединок Лиги конференций состоится на стадионе Айя-София в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Смотреть онлайн трансляцию матча Олимпиакос - Фиорентина

В Украине финал Лиги конференций покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

За всю свою историю Олимпиакос никогда не играл в финалах еврокубков. Фиорентина имела такой опыт. В 1961 году выиграла Кубок кубков, играла в финалах Кубка чемпионов (1957), Кубка кубков (1962) и Кубка УЕФА (1990). В прошлом сезоне проиграла Вест Хэму в финале Лиги конференций (1:2). 

В плей-офф соревнования представитель Греции прошел Ференцварош, Маккаби Тель-Авив, Фенербахче и Астон Виллу. "Фиалки" же оказались сильнее Маккаби Хайфы, Виктории Пльзень и Брюгге.

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