Олимпиакос - Фиорентина: прогноз на финал Лиги конференций 29.05.2024

Узнай на ISPORT, кто выиграет еврокубковый трофей.

В среду, 29 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором сыграют Олимпиакос (Греция) и Фиорентина (Италия).

В плей-офф соревнования представитель Греции прошел Ференцварош, Маккаби Тель-Авив, Фенербахче и Астон Виллу. "Фиалки" же оказались сильнее Маккаби Хайфы, Виктории Пльзень и Брюгге.

Финальный поединок третьего по значимости еврокубкового турнира состоится на стадионе Айя-София в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Коэффициент и ставки на финал Лиги конференций Олимпиакос - Фиорентина

Букмекеры считают, что итальянский коллектив является фаворитом встречи.

Прогноз букмекеров на матч Олимпиакос - Фиорентина

Победа Олимпиакоса: 3.25

Ничья: 3.35

Победа Фиорентины: 2.5

Аналитики рассценивают шансы Олимпиакоса поднять трофей в - 2.2. Коэффициент на успех Фиорентины в финале - 1.77.

Также эксперты считают, что поединок не подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 2.3

Статистика противостояния Олимпиакос - Фиорентина

За всю свою историю команды никогда не встречались между собой.

За всю свою историю Олимпиакос никогда не играл в финалах еврокубков. Фиорентина имела такой опыт. В 1961 году выиграла Кубок кубков, играла в финалах Кубка чемпионов (1957), Кубка кубков (1962) и Кубка УЕФА (1990). В прошлом сезоне проиграла Вест Хэму в финале Лиги конференций (1:2).

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