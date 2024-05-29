iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Олимпиакос - Фиорентина: прогноз на финал Лиги конференций 29.05.2024

Узнай на ISPORT, кто выиграет еврокубковый трофей.
Сегодня, 07:30
Олимпиакос - Фиорентина / УЕФА
Олимпиакос - Фиорентина / УЕФА

В среду, 29 мая, состоится финальный поединок Лиги конференций, в котором сыграют Олимпиакос (Греция) и Фиорентина (Италия).

В плей-офф соревнования представитель Греции прошел Ференцварош, Маккаби Тель-Авив, Фенербахче и Астон Виллу. "Фиалки" же оказались сильнее Маккаби Хайфы, Виктории Пльзень и Брюгге.

Финальный поединок третьего по значимости еврокубкового турнира состоится на стадионе Айя-София в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

Читай также: Сказка - все: Аталанта разгромно обыграла Байер в финале Лиги Европы

Коэффициент и ставки на финал Лиги конференций Олимпиакос - Фиорентина

Букмекеры считают, что итальянский коллектив является фаворитом встречи.

Прогноз букмекеров на матч Олимпиакос - Фиорентина

  • Победа Олимпиакоса: 3.25
  • Ничья: 3.35
  • Победа Фиорентины: 2.5

Аналитики рассценивают шансы Олимпиакоса поднять трофей в - 2.2. Коэффициент на успех Фиорентины в финале - 1.77.

Также эксперты считают, что поединок не подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 2.3

Статистика противостояния Олимпиакос - Фиорентина

За всю свою историю команды никогда не встречались между собой.

За всю свою историю Олимпиакос никогда не играл в финалах еврокубков. Фиорентина имела такой опыт. В 1961 году выиграла Кубок кубков, играла в финалах Кубка чемпионов (1957), Кубка кубков (1962) и Кубка УЕФА (1990). В прошлом сезоне проиграла Вест Хэму в финале Лиги конференций (1:2). 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпиакос фиорентина

Статьи по теме

Фиорентина - Олимпиакос: Когда и где состоится финал Лиги конференций-2023/24 Фиорентина - Олимпиакос: Когда и где состоится финал Лиги конференций-2023/24
Финал четырех Евролиги: Панатинаикос разбил Реал в финале на глазах у Янниса Адетокумбо Финал четырех Евролиги: Панатинаикос разбил Реал в финале на глазах у Янниса Адетокумбо
Олимпиакос стал вторым финалистом Лиги конференций Олимпиакос стал вторым финалистом Лиги конференций
Определилась дата реванша Усика и Фьюри Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию
Бостон выиграл финал Востока и вышел в решающую серию

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс13:27
Определилась дата реванша Усика и Фьюри
Европа13:21
Одноклубнику Малиновского может грозить крупный тюремный срок из-за обвинений в изнасиловании
Украина13:03
Мудрик и Трубин - в ТОП-100 самых дорогостоящих футболистов мира
Киберспорт12:49
ENCE объявила о подписании sdy
НБА12:27
Генменеджер Оклахомы: Подписание Хэйуорда - это мой провал
Европа12:20
Известно, когда Компани подпишет контракт с Баварией
Европа11:56
Владелец Манчестер Юнайтед определил пять критериев для входящих трансферов
Украина11:50
Полесье объявило об уходе Бойко
Евро-202411:45
Чемпионат Европы-2024: составы всех команд
Европа11:21
Лидер Боруссии - о невызове на чемпионат Европы: Обидно, я был готов сидеть на скамейке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK