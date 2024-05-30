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Олимпиакос - Фиорентина 1:0 видео гола и лучших моментов финала Лиги конференций 29.05.2024

Вашему вниманию видео лучших моментов решающего поединка еврокубкового турнира.
Сегодня, 01:18
Олимпиакос обыграл Фиорентину / Getty Images
Олимпиакос обыграл Фиорентину / Getty Images

В среду, 29 мая, в Афинах на АЕК Арене проходил финал Лиги конференций сезона-2023/24, в котором встречались греческий Олимпиакос и итальянская Фиорентина.

После поражения от Вест Хэма (1:2) в прошлогоднем финале еврокубка флорентийцы потерпели фиаско и во второй попытке, позволив команде из Пирея вырвать минимальную победу в нынешнем решающем поединке турнира.

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Для определения победителя соперникам потребовалось дополнительное время, под конец которого греческий коллектив забил единственный гол. На 116-й минуте марокканский нападающий Аюб Эль-Кааби после передачи в штрафную сыграл на опережение и головой отправил мяч в ворота.

Благодаря победе в Лиге конференций Олимпиакос стал первым в истории представителем Греции, который выиграл еврокубковый турнир.

Вашему вниманию видеообзор финала Лиги конференций Олимпиакос - Фиорентина:

Олимпиакос - Фиорентина 1:0

Гол: Эль-Кааби, 116

Олимпиакос: Цолакис - Родиней, Рецос, Карму, Ортега (Кини, 91) - Эссе, Иборра - Поденсе (Масурас, 106), Чикинью (Орта, 77), Фортунис (Йоветич, 72) - Эль-Кааби (Эль Араби, 120+2)

Фиорентина: Терраччано - Додо, Миленкович, Мартинес Кварта, Бираги (Раньери, 106) - Мело (Джозеф Дункан, 74), Мандрагора - Гонсалес (Бельтран, 108), Бонавентура (Барак, 82), Куаме (Иконе, 82) - Белотти (Нзола, 58)

Предупреждения: Поденсе, Пасхалакис, Эль-Кааби - Мартинес Кварта, Бираги.

Источник: MEGOGO

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