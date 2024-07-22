Днепр-1 узнало потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги Конференций
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего раунда Лиги Конференций.
Своего потенциального соперника, в частности, узнал Днепр-1.
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"Спортклубовцы" могут сыграть с молдавским Зимбру или армянским Араратом, если смогут выйти на матчи второго квалификационного раунда и пройдут Академию Пушкаша
Стоит сказать, что Днепр-1 уже снялось с УПЛ и, по данным Transfermarkt, имеют только 3 игроков на контракте, один из которых Яков Кинарейкин, который уже объявил об уходе из клуба, поэтому, то, что они сыграют против венгерской Академии Пушкаша крайне маловероятно, хотя УАФ в последнем пресс-релизе отметила, что Украина будет иметь 2 представителей в Лиге Конференции, то есть, Днепр-1 и Полесье.
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