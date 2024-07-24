Команда Беседина, Макаренко и Пластуна проиграла в отборе Лиги конференций

В рамках первого матча квалификации Лиги конференций Ордабасы (Казахстан) встречался с Дифферданж 03 (Люксембург).

В поединке был забит всего один гол, автором которого стал Жоржиньо из клуба, который представляет карликовую страну.

"Ордабасы" сенсационно проиграл клубу из Люксембурга в Лиге конференций https://t.co/Hw6s6C9S82 pic.twitter.com/J1JwTXCECx — Sportilinet.kz (@Sportilinetkz) July 23, 2024

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В составе Ордабасы выступают три украинца: Игорь Пластун, Евгений Макаренко и Артем Беседин.

Пластун и Макаренко провели весь матч на поле, а Беседин был заменен после первого тайма. Отметим, что Евгений получил желтую карточку на старте встречи.

Ответный поединок пройдет 1 августа в Казахстане.

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