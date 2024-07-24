Украинский арбитр будет работать на еврокубковом матче

УЕФА назначила на еврокубки еще одного украинского арбитра.

На первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций между Го Эхед Игл и Бранном будет работать украинская бригада.

Главным арбитром матча станет Денис Шурман, ему будут помогать Виктор Нижник и Валентин Куцев. Четвертым арбитром будет Дмитрий Кубряк.

Поединок состоится уже 25 июля в 19:30 по киевскому времени.

Ранее, напомним, Балакин отработал на нескольких матчах Евро.

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