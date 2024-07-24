Украинский арбитр будет работать на еврокубковом матче
Денис Шурман облужит матч Лиги конференций.
УЕФА назначила на еврокубки еще одного украинского арбитра.
На первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций между Го Эхед Игл и Бранном будет работать украинская бригада.
Главным арбитром матча станет Денис Шурман, ему будут помогать Виктор Нижник и Валентин Куцев. Четвертым арбитром будет Дмитрий Кубряк.
Поединок состоится уже 25 июля в 19:30 по киевскому времени.
Ранее, напомним, Балакин отработал на нескольких матчах Евро.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!