Полесье – 21-й клуб из Украины, сыгравший в еврокубках
Начали третий десяток.
Житомирское Полесье начало матч второго раунда квалификации Лиги конференций против словенской Олимпии из города Любляна.
Для Полесья это дебютный матч в рамках еврокубковых турниров.
Таким образом, житомиряне стали 21-м клубом из независимой Украины, который сыграл в одном из европейских турниров.
Все украинские клубы в еврокубках:
- Динамо
- Шахтер
- Днепр
- Металлист
- Черноморец
- Заря
- Ворскла
- Металлург Д
- Карпаты
- Таврия
- Арсенал
- Мариуполь
- Металлург С
- Александрия
- Днепр-1
- Кривбасс
- Колос
- Нива В
- Олимпик
- Десна
На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Олимпия – Полесье.
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