Полесье – 21-й клуб из Украины, сыгравший в еврокубках

Житомирское Полесье начало матч второго раунда квалификации Лиги конференций против словенской Олимпии из города Любляна.

Для Полесья это дебютный матч в рамках еврокубковых турниров.

Таким образом, житомиряне стали 21-м клубом из независимой Украины, который сыграл в одном из европейских турниров.

Все украинские клубы в еврокубках:

Динамо

Шахтер

Днепр

Металлист

Черноморец

Заря

Ворскла

Металлург Д

Карпаты

Таврия

Арсенал

Мариуполь

Металлург С

Александрия

Днепр-1

Кривбасс

Колос

Нива В

Олимпик

Десна

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Олимпия – Полесье.

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