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Полесье – 21-й клуб из Украины, сыгравший в еврокубках

Начали третий десяток.
Сегодня, 20:09
ФК Полесье
ФК Полесье

Житомирское Полесье начало матч второго раунда квалификации Лиги конференций против словенской Олимпии из города Любляна.

Для Полесья это дебютный матч в рамках еврокубковых турниров.

Таким образом, житомиряне стали 21-м клубом из независимой Украины, который сыграл в одном из европейских турниров.

Все украинские клубы в еврокубках:

  • Динамо
  • Шахтер
  • Днепр
  • Металлист
  • Черноморец
  • Заря
  • Ворскла
  • Металлург Д
  • Карпаты
  • Таврия
  • Арсенал
  • Мариуполь
  • Металлург С
  • Александрия
  • Днепр-1
  • Кривбасс
  • Колос
  • Нива В
  • Олимпик
  • Десна

На ISPORT доступна  онлайн-трансляция матча Олимпия – Полесье.

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