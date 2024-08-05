Кривбасс узнал, с кем сыграет, если вылетит из Лиги Европы
В Ньоне, Швейцария, состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги конференций, в которой заочное участие принимал и криворожский Кривбасс.
Дело в том, что если команда Юрия Вернидуба проиграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы чешской Виктории, то будет вынуждена сыграть в плей-офф раунде Лиги конференций.
Соперником Кривбасса может стать испанский Бетис. Первый матч команда Вернидуба в этом случае проведет номинально дома.
Напомним, что ранее в Лиге конференций Украину представляло Полесье, которое не смогло преодолеть второй раунд квалификации, а также должен был сыграть Днепр-1, но этот клуб был расформирован, а место Украины в еврокубке просто потеряно.
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