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Футбол

Соперник Челси и потенциальный оппонент Кривбасса: результаты жеребьевки Лиги конференций

Команды поборются за выход в групповой этап.
Сегодня, 16:00
Челси / Getty Images
Челси / Getty Images

Во вторник, 5 июля, прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций.

Участие в церемонии взяли 48 команд - 38 клубов по Пути представителей лиг и 10 клубо по Пути чемпионов.

Украинский Кривбасс может оказаться в турнире, если проиграет Виктории Пльзень в отборе Лиги Европы.

Криворожский клуб сыграет с Бетисом, если проиграет представителю Чехии.

Ранее Динамо получило потенциального соперника в решающем раунде квалификации.

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