В матче Лиги конференций вратарь отметился голом со своей половины поля
Во вторник, 6 августа, состоялся первый матч противостояния в рамках третьего квалификационного раунда Лиги конференций.
Армянский Ноа на своем поле принимал греческий АЕК. И поначалу для греков все развивалось очень хорошо.
В середине первого тайма гости вышли вперед, но совсем скоро счет уже был равный. А в середине второго тайма произошел главный момент всей встречи.
На 67-й минуте вратарь Ноа Огнен Чанчаревич принял решение выбить мяч подальше от своей штрафной площади.
Удар получился настолько сильным, что мяч перелетел всех, в том числе и его греческого коллегу, который не успел сориентироваться и в итоге пропустил курьезный гол.
Это, по сути, был переломный момент, так как первый матч команд завершился победой армянского коллектива со счетом 3:1.
Напомним, что недавно состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги конференций, по итогам которой стал известен потенциальный оппонент Кривбасса.
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