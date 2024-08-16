Украинец забил решающий гол за Академию Пушкаша в Лиге конференций

Артем Фаворов отличился спустя менее чем через 15 минут после выхода на поле.

В четверг, 15 августа, в Лиге конференций состоялось украинское дерби между Академией Пушкаша и Арарат-Арменией.

За венреский клуб выступает Артем Фаворов, а за армянский - Данило Кучер.

Первый матч Академия Пушкаша выиграла со счетом 1:0, а вот во втором проигрывала 2:3 вплоть до последних минут поединка.

Артем Фаворов вышел на поле на 82 минуте, а уже на 90+4 украинский хавбек помог команде пройти дальше, забив красивый гол со штрафного.

Puskás 3-3 FC Ararat-Armenia

Artem Favorov scores a free kick AGG: 4-3pic.twitter.com/5AjIERzhHO — Football⚽ (@xfootball0) August 15, 2024

Ранее также Кривбасс вылетел из Лиги Европы.

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