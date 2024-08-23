Вернидуб оценил игру Кривбаса против Бетиса в Лиге конференций: Трудно что-то комментировать

Криворожский Кривбасс проиграл испанскому Бетису в первом матче квалификации в основной этап Лиги конференций, пропустив по голу в каждом из таймов.

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Главный тренер криворожцев Юрий Вернидуб подвел итоги поединка, оценив действия своих подопечных:

Трудно что-либо комментировать. Тем более, мы проиграли 0:2. Нам противостоял очень хороший конкурент. Мощный соперник из одной из топ-5 европейских лиг - Ла Лиги. Матч был для нас трудным. Но мне понравилось, что ребята все равно играли. Не сидели в защите, а действительно играли.

Матч получился интересным: и соперник атаковал, и мы. Разница только в том, что у Бетиса где-то больше мастерства. Поэтому они и забили два неплохих гола и победили", - цитирует специалиста клубная пресс-служба.

Напомним, ответный матч между Кривбассом и Бетисом запланирован на четверг, 29 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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