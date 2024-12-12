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Кто все эти люди? Челси без Мудрика улетел в Астану

Английский клуб отправил на матч еврокубка резервистов.
Сегодня, 08:27
Getty Images
Getty Images

Лондонский Челси уже гарантировал себе плей-офф Лиги конференций, поэтому в клубе приняли решение, что отправятся в самое длинное путешествие в Казахстан составом из резервистов и игроков академии.

Так, "синие" взяли на матч с Астаной нескольких приближенных к основным игрокам (Диссаси, Дьюсбери-Голл, Педро Нето), но в большинстве своем отправились сильно экспериментальным составом.

  • Вратари: Филипп Йоргенсен, Лукас Бергстром, Макс Меррик
  • Защитники: Аксель Дизаси, Тосин Адарабио, Ренато Вейга, Джош Ачемпонг, Гаррисон Мюррей-Кэмбелл, Ричард Олизе, Кайден Уилсон
  • Полузащитники: Карни Чуквумека, Кирнан Дьюсбери-Холл, Киано Дайер, Сэм Рак-Саки, Харви Уэйл
  • Нападающие: Педро Нето, Ато Ампах, Тирике Джордж, Марк Гую, Шумайра Мхеука

Не улетел и украинец Михаил Мудрик, который до этого постоянно играл в матчах Лиги конференций, но сейчас у имеет проблемы со здоровьем.

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