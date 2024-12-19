Челси разгромно победил в первом матче после допинга Мудрика

В последнем матче основного раунда Лиги конференций лондонский Челси встретился с ирландским клубом Шэмрок Роверс.

Для "пенсионеров" этот матч не имел большого турнирного значения, ведь они уже гарантировали себе выход в 1/8 финала, но смогли победить и завершить эту стадию на первом месте в таблице.

Главным героем поединка стал 18-летний форвард Марк Гую, в течение матча трижды поразивший ворота соперников. При этом первая половина первого тайма была достаточно непростой для англичан, ведь на их первый гол Шэмрок ответил своим ответным мячом.

И все же гораздо высший класс футболистов Челси сказался и они легко одержали пятую победу в шести матчах.

Челси - Шэмрок - Роверс 5:1

Голы: Гую, 23, 34, 45+1, Дьюсбери-Голл, 40, Кукурелья, 58 - Поом, 26

Напомним, что это был первый матч Челси после скандальной истории с положительной допинг-пробой Михаила Мудрика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!