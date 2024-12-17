iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик сдал положительный допинг тест

Полузащитника могут дисквалифицировать на длительный срок.
Сегодня, 05:00
Михаил Мудрик попался на допинге
Михаил Мудрик попался на допинге

Игрок сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрика сдал положительный допинг тест.

Футболист может быть отстранен от футбола на два года.

Последние несколько матчей в составе Челси украинец пропускал с причиной "болезнь", но похоже это была не настоящая причина.

В нынешнем сезоне Михаил провел 15 матчей в составе Челси во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Ванда Нара засветила грудь во время эффектной фотосессии Ванда Нара засветила грудь во время эффектной фотосессии
Промоутер назвал задачу Фьюри на реванш с Усиком Промоутер назвал задачу Фьюри на реванш с Усиком
Интер поиздевался над Лацио, забив шесть голов Интер поиздевался над Лацио, забив шесть голов
УПЛ: Динамо одолело Верес в заключительном матче года УПЛ: Динамо одолело Верес в заключительном матче года
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: Германия одержала победу в женской эстафете второго этапа Кубка мира, Украина - в топ-10
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров

Последние новости

Европа05:00
Мудрик сдал положительный допинг тест
Другие страны00:50
Ванда Нара засветила грудь во время эффектной фотосессии
Бокс00:20
Промоутер назвал задачу Фьюри на реванш с Усиком
Вчера, 23:50
Европа23:50
Интер поиздевался над Лацио, забив шесть голов
Украина23:32
УПЛ: Динамо одолело Верес в заключительном матче года
Бокс23:14
Фьюри назвал условие, при котором он согласится на реванш с Кличко
Украина22:44
Календарь Динамо: "бело-синие" закончили год победой над Вересом
Украина22:24
"Лучше дождаться официальной информации": Цыганык об отсутствии Мудрика
Бокс22:06
Усик впервые отреагировал на возможное возвращение Кличко в бокс
Европа21:36
Болельщик Манчестер Сити умер перед матчем с Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK