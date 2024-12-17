Мудрик сдал положительный допинг тест

Полузащитника могут дисквалифицировать на длительный срок.

Игрок сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрика сдал положительный допинг тест.

Футболист может быть отстранен от футбола на два года.

Последние несколько матчей в составе Челси украинец пропускал с причиной "болезнь", но похоже это была не настоящая причина.

В нынешнем сезоне Михаил провел 15 матчей в составе Челси во всех турнирах, забил три гола и отдал пять результативных передач.

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