Определились все участники плей-офф Лиги конференций
Жеребьевка следующего этапа состоится впоследствии.
Накануне прошли матчи шестого, последнего тура основного раунда Лиги конференций.
Таким образом, можно подводить итоги и определить команды, которые сыграют в матчах плей-ин и плей-офф. Напомним, что восемь лучших команд турнирной таблицы основного раунда отправляются в 1/8 финала, а коллективы с 9 по 24 позиции сыграют в "нокаут стадии", или же просто плей-ин раунде, этакая 1/16 финала.
Участники 1/8 финала Лиги конференций:
- Челси
- Витория Гимарайнш
- Фиорентина
- СК Рапид
- Юргорден
- Лугано
- Легия
- Серкль Брюгге
Участники плей-ин раунда Лиги конференций:
Сеяные
- Ягеллония
- Шэмрок Роверс
- АПОЭЛ
- Пафос
- Панатинаикос
- Олимпия Любляна
- Бетис
- Хайденхайм
Несеяные
- Гент
- Копенгаген
- Викингур Рейкьявик
- Борец Баня-Лука
- Целое
- Омония
- Мольде
- Бачка-Топола
Жеребьевка плей-ин матчей Лиги конференций УЕФА-2024/25 пройдет 20 декабря в 14:00 в Ньоне. Все результаты матчей Лиги конференций доступны на ISPORT.
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