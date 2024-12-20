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Определились все участники плей-офф Лиги конференций

Жеребьевка следующего этапа состоится впоследствии.
Сегодня, 08:52
Getty Images
Getty Images

Накануне прошли матчи шестого, последнего тура основного раунда Лиги конференций.

Таким образом, можно подводить итоги и определить команды, которые сыграют в матчах плей-ин и плей-офф. Напомним, что восемь лучших команд турнирной таблицы основного раунда отправляются в 1/8 финала, а коллективы с 9 по 24 позиции сыграют в "нокаут стадии", или же просто плей-ин раунде, этакая 1/16 финала.

Участники 1/8 финала Лиги конференций:

  • Челси
  • Витория Гимарайнш
  • Фиорентина
  • СК Рапид
  • Юргорден
  • Лугано
  • Легия
  • Серкль Брюгге

Участники плей-ин раунда Лиги конференций:

Сеяные

  • Ягеллония
  • Шэмрок Роверс
  • АПОЭЛ
  • Пафос
  • Панатинаикос
  • Олимпия Любляна
  • Бетис
  • Хайденхайм

Несеяные

  • Гент
  • Копенгаген
  • Викингур Рейкьявик
  • Борец Баня-Лука
  • Целое
  • Омония
  • Мольде
  • Бачка-Топола

Жеребьевка плей-ин матчей Лиги конференций УЕФА-2024/25 пройдет 20 декабря в 14:00 в Ньоне. Все результаты матчей Лиги конференций доступны на ISPORT.

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