Лига конференций: Бетис едет в Бельгию и другие результаты жеребьевки

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка [[/link_local]] стыковых матчей плей-офф Лиги конференций, в которых определятся последние восемь участников 1/8 финала.

16 команд были разбиты на восемь пар, каждая проведет по два матча друг с другом и победители выйдут в 1/8 финала.

Результаты жеребьевки:

Серая часть сетки:

Бачка-Топола (Сербия) - Ягеллония (Польша)

Целье (Словения) - АПОЭЛ (Кипр)

Викингур (Исландия) - Панатинаикос (Греция)

Гент (Бельгия) - Бетис (Испания)

Зеленая часть сетки:

Мольде (Норвегия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)

Омония (Кипр) - Пафос (Кипр)

Борац (Босния и Герцеговина) – Олимпия Любляна (Словения)

Копенгаген (Дания) – Гайденгайм (Германия)

Отметим, что первые матчи этой стадии состоятся 13 февраля, тогда как ответные матчи пройдут 20 февраля.Всерезультаты матчей Лиги конференций доступны на ISPORT.

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