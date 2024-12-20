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Лига конференций: Бетис едет в Бельгию и другие результаты жеребьевки

ISPORT представляет результаты жеребьевки нокаут раунда Лиги конференций.
Сегодня, 14:25
Getty Images
Getty Images

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка [[/link_local]] стыковых матчей плей-офф Лиги конференций, в которых определятся последние восемь участников 1/8 финала.

16 команд были разбиты на восемь пар, каждая проведет по два матча друг с другом и победители выйдут в 1/8 финала.

Результаты жеребьевки:

Серая часть сетки:

  • Бачка-Топола (Сербия) - Ягеллония (Польша)
  • Целье (Словения) - АПОЭЛ (Кипр)
  • Викингур (Исландия) - Панатинаикос (Греция)
  • Гент (Бельгия) - Бетис (Испания)

Зеленая часть сетки:

  • Мольде (Норвегия) – Шэмрок Роверс (Ирландия)
  • Омония (Кипр) - Пафос (Кипр)
  • Борац (Босния и Герцеговина) – Олимпия Любляна (Словения)
  • Копенгаген (Дания) – Гайденгайм (Германия)

Отметим, что первые матчи этой стадии состоятся 13 февраля, тогда как ответные матчи пройдут 20 февраля.Всерезультаты матчей Лиги конференций доступны на ISPORT.

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