Ярмоленко весело наказал молодых партнеров по сборной Украины за поражение в теннисбол

Национальная сборная Украины продолжает подготовку к выездному матчу Лиги наций против Шотландии, который состоится в среду, 21 сентября.

Помимо тренировочного процесса, игроки "сине-желтых" находят время и для других занятий, чтобы зарядиться позитивом перед будущим поединком.

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Так, Александр Тымчик и Богдан Михайличенко посоревновались с Андреем Ярмоленко в теннисболе. Как заявил сам капитан национальной команды, они бросили вызов тому, кому не нужно было это делать.

В итоге Тымчик и Михайличенко проиграли, а Ярмоленко заставил молодых партнеров по сборной отжиматься.

Напомним, что матч Лиги наций Шотландия - Украина состоится в Глазго на стадионе Хэмпден Парк. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 21:45 по киевскому времени.