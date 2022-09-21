iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нойер и Горецка покинут сборную - у них коронавирус

Игроки сборной Германии вернуться домой.
Сегодня, 15:59
Горецка и Нойер / DFB
Горецка и Нойер / DFB
0 0 0

Национальная сборная Германии лишилась двух важных футболистов - из-за позитивного теста на коронавирус покинут расположение команды Ганси Флика вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

На данный момент оба игрока изолированы от всех остальных.

В ближайшие дни все, кто был в окружении Горецки и Нойера, будут сдавать тесты на Covid-19.

Главный тренер быстро отреагировал на подобное и уже вызвал на сбор команды нового вратаря - им стане страж ворот Хоффенхайма Оливер Бауман.

Отметим, что сборная Германии проведет два матча Лиги наций против Венгрии и Англии. Результаты и расписание матчей Лиги наций доступны на ISPORT. 

0 0 0

Статьи по теме

Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла
Ворскла подписала экс-хавбека Байера Ворскла подписала экс-хавбека Байера
S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат
Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля
Помочь журналистам

Видео

Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Атлетико - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых укрепил звание первой ракетки Украины, Алькарас - лучший
просмотров

Последние новости

НБА17:54
Бостон особенным способом почтит память Билла Расселла
Европа17:41
Ворскла подписала экс-хавбека Байера
Киберспорт17:35
S1mple "пожелал удачи" всем любителям "русского мира" в походе в военкомат
Европа17:16
Оппонент Динамо в Лиге Европы подписал экс-полузащитника Лилля
Киберспорт17:04
Зинченко и Коноплянка во время матчей сборных сыграют в благотворительном матче, но не в футбол
Европа16:35
Фабио Каннаваро нашел первую тренерскую работу в Европе
Еврокубки16:24
Норрчепинг Долфинс - Будивельник: прогноз на старт украинского клуба в квалификации Лиги чемпионов
Лига наций15:59
Нойер и Горецка покинут сборную - у них коронавирус
Олимпийские виды15:42
Чемпионат мира по дзюдо: российская и белорусская сборные дисквалифицированы
Киберспорт15:26
Игрок российской команды по Counter Strike: Шансы уехать из страны на турнир резко уменьшились
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK