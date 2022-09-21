Нойер и Горецка покинут сборную - у них коронавирус

Национальная сборная Германии лишилась двух важных футболистов - из-за позитивного теста на коронавирус покинут расположение команды Ганси Флика вратарь Мануэль Нойер и полузащитник Леон Горецка, сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

На данный момент оба игрока изолированы от всех остальных.

В ближайшие дни все, кто был в окружении Горецки и Нойера, будут сдавать тесты на Covid-19.

Главный тренер быстро отреагировал на подобное и уже вызвал на сбор команды нового вратаря - им стане страж ворот Хоффенхайма Оливер Бауман.

Отметим, что сборная Германии проведет два матча Лиги наций против Венгрии и Англии. Результаты и расписание матчей Лиги наций доступны на ISPORT.