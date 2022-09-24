Украина разбила Армению на выезде

Национальная сборная Украины улучшила свое настроение после поражения в прошлом матче.

Национальная сборная Украины после болезненного поражения против Шотландии встретилась с Арменией в рамках пятого тура Лиги наций.

В стартовом составе ожидались изменения, как минимум - Петраков должен был использовать пропустивших прошлый матч Забарного и Миколенко и нового вратаря (Трубин уехал в молодежку). Но тренер удивил и выпустил сразу 11 новых футболистов, игравших по другой тактичной схеме.

Начало матча было не самым лучшим, несколько раз наши ребята ошибались и давали сопернику возможность провести контратаку, но они этим не пользовались. Но в середине первого тайма после классного розыгрыша атаки "желто-синие" открыли счет - Тымчик замкнул прострел Зубкова с фланга.

Во втором тайме встречи коллектив Петракова действовал уже гораздо увереннее. Связка Тымчик-Зубков сменила роли. На 57 минуте уже защитник ассистировал вингеру.

Для Александра это было не последнее результативное действие в матче. Через 12 минут он снова отдал голевой пас. В этот раз в качестве наконечника атаки выступил Артем Довбык.

Доведя счет до разгромного, Украина не остановилась, забив еще дважды в конце тайма. Сначала голом отличился хавбек Бордо Даниил Игнатенко, а затем Довбык оформил дубль.

Таким образом Украина значительно улучшила свои позиции перед поединком с Шотландией 27 сентября, победив со счетом 0:5.

Армения – Украина 0:5

Голы: Тимчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

Армения: Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Мкоян (Восканян, 76), Чалишир, Маргарян (Монрой, 75) — Бичахчан (Арутюнян, 46), Григорян, Байрамян — Барсегян (Шагоян, 63), Селараян (2).

Украина: Лунин — Забарный, Кривцов (Матвиенко, 77), Качараба — Тимчик, Сидорчук (Пихалонок, 46), Игнатенко, Миколенко — Цыганков (Яремчук, 66), Яремчук (Довбык, 67), Зубков (Мудрик, 72)

Предупреждения: Бичахчян, Дашян, Арутюнян - Сидорчук, Кривцов