Сборная Англии повторила худшую серию, которая была установлена в 1993 году

Англичане так и не смогли прервать серию без побед.

В рамках шестого тура Лиги наций сборная Англии на своем поле сыграла вничью с национальной командой Германии (3:3), продлив серию без побед до шести матчей.

Как сообщает Opta, английская сборная повторила свою худшую серию 1993 года. Тогда сборная Англии также не побеждала шесть игр.

Примечательно, что сейчас у англичан самая длинная серия без побед перед большим турниром. Сборная сыграет на чемпионате мира в группе В с Уэльсом, Ираном и США.

Отметим, что сборная Англии покинула Дивизион А по итогам розыгрыша, набрав три очка за шесть игр.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Англия - Германия.