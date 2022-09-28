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Петраков: Довбик выходил один на один, Ярмоленко, Степаненко...надо забивать

Главный тренер сборной Украины прокомментировал матч против Шотландии в рамках Лиги наций.
Сегодня, 07:33
Александр Петраков / УАФ
Александр Петраков / УАФ
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В рамках последнего тура группового раунда Лиги наций сборная Украины не смогла обыграть Шотландию и осталась в Дивизионе В этого турнира.

Главный тренер Александр Петраков рассказал, что не разочарован действиями своих игроков.

"Тем, как играли ребята, я доволен. У меня нет к ним вопросов. Сегодня были очень тяжелые погодные условия. Никто не выпадал, а войти в такую ​​игру непросто, поэтому замены были такими поздними".

Наставник также рассказал, что помешало его команде добыть нужный результат.

"Украине не хватило того же, чего и в Уэльсе, — реализации. На таком уровне, когда есть моменты, надо забивать. У нас они были в первом тайме. Довбык выходил один на один с вратарем, Ярмоленко промахнулся, у Степаненко был момент после углового...", – заявил Петраков на пресс-конференции.

Напомним, что из-за такого результата Украина будет сеяной в третьей корзине при жеребьевке квалификации чемпионата Европы 2024 года.

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Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

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