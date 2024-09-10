"Очень плохой вид": тренер сборной Норвегии - о травме Эдегора
Национальная сборная Норвегии обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа Лиги наций, но потеряла своего лидера Мартина Эдегора, который был заменен на 67-й минуте матча.
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Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен заявил, что травма Мартина выглядит очень серьезно:
"В раздевалке травма Мартина Эдегора выглядела плохо", - заявил Сольбаккен в комментарии Фабрицио Романо.
🚨🇳🇴 Norway coach Solbakken: “Martin Ødegaard’s injury looked bad in the dressing room as well”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2024
Norway doctor Ola Sand: “He got a small ankle sprain. We will see, maybe we use ultrasound to look at it”.
“If we are unsure, there will be an MRI tomorrow”, Sand told TV2. pic.twitter.com/tRsE7nvqda
Напомним, Эдегор является ключевым игроком лондонского Арсенала. Подопечные Артеты уже в воскресенье, 15 сентября, встретятся с Тоттенхэмом в АПЛ.
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