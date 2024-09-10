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"Очень плохой вид": тренер сборной Норвегии - о травме Эдегора

Мартин был заменен на 67 минуте встречи.
Сегодня, 09:02
Мартин Эдегор / Getty Images
Мартин Эдегор / Getty Images

Национальная сборная Норвегии обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа Лиги наций, но потеряла своего лидера Мартина Эдегора, который был заменен на 67-й минуте матча.

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Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен заявил, что травма Мартина выглядит очень серьезно:

"В раздевалке травма Мартина Эдегора выглядела плохо", - заявил Сольбаккен в комментарии Фабрицио Романо.

Напомним, Эдегор является ключевым игроком лондонского Арсенала. Подопечные Артеты уже в воскресенье, 15 сентября, встретятся с Тоттенхэмом в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мартин эдегор ФК Арсенал

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