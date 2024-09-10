"Очень плохой вид": тренер сборной Норвегии - о травме Эдегора

Мартин был заменен на 67 минуте встречи.

Национальная сборная Норвегии обыграла команду Австрии во втором туре группового этапа Лиги наций, но потеряла своего лидера Мартина Эдегора, который был заменен на 67-й минуте матча.

Читай также: Новичок Арсенала выбыл на несколько месяцев

Главный тренер норвежцев Столе Сольбаккен заявил, что травма Мартина выглядит очень серьезно:

"В раздевалке травма Мартина Эдегора выглядела плохо", - заявил Сольбаккен в комментарии Фабрицио Романо.

🚨🇳🇴 Norway coach Solbakken: “Martin Ødegaard’s injury looked bad in the dressing room as well”.



Norway doctor Ola Sand: “He got a small ankle sprain. We will see, maybe we use ultrasound to look at it”.



“If we are unsure, there will be an MRI tomorrow”, Sand told TV2. pic.twitter.com/tRsE7nvqda — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2024

Напомним, Эдегор является ключевым игроком лондонского Арсенала. Подопечные Артеты уже в воскресенье, 15 сентября, встретятся с Тоттенхэмом в АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!