iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Временный тренер сборной Англии уже не хочет оставаться в должности на полноценной основе

Первое поражение во главе "Трех львов" заставило Ли Карсли хотеть вернуться к молодежной команде.
Сегодня, 11:11
Ли Карсли / Getty Images
Ли Карсли / Getty Images

После финала Евро-2024 Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии, а на его место на временной основе позвали тренера молодежной сборной Ли Карсли.

Выиграв свои первые два матча во главе "Трех львов", 50-летний наставник выражал заинтересованность в том, чтобы стать постоянным тренером команды.

Однако поражение от Греции (1:2) вынудило его передумать и желать вернуться к работе с молодежным составом.

"После последнего сбора я был очень удивлен тем, что работа моя, и я могу ее потерять, и все такое. Моя сфера деятельности ясна. Я проведу три сбора, осталось три игры, а потом, надеюсь, я вернусь к U-21", - цитирует Карсли Goal.

"В начале я сказал, что не буду претендовать на работу или требовать сделать себя постоянным тренером. Это все еще так. Мне более чем комфортно в моем положении, где я нахожусь".

Источник: Getty Images

Читай также: Лидер Арсенала получил травму в сборной

"После первого сбора я не слишком воодушевлялся и не слишком верил. Я прекрасно понимаю, что эта работа — одна из лучших в мире. Ничего не изменилось. В мои обязанности входило провести три сбора, а затем уйти. Ничего не изменилось в том, что я сказал на первой пресс-конференции".

"Это фантастическая работа. Мне повезло, что у меня есть хорошая работа, как и в U-21. Но после первого сбора, когда мы выиграли две игры и дважды хорошо выступили, ничего не изменилось".

В следующем туре Лиги наций Англия отправится в гости к Финляндии. Эта встреча состоится в воскресенье, 13 октября.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги наций сезона-2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии Ли Карсли

Статьи по теме

Три игрока сборной Англии выбыли из-за травм накануне международной паузы Три игрока сборной Англии выбыли из-за травм накануне международной паузы
Англия "мечтает", чтобы Гвардиола возглавил сборную Англия "мечтает", чтобы Гвардиола возглавил сборную
12-й игрок: Фанат попытался пополнить состав сборной Англии перед матчем с Ирландией 12-й игрок: Фанат попытался пополнить состав сборной Англии перед матчем с Ирландией
И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную И.О главного тренера Англии высказался о возможности вызова скандальноизвестного Гринвуда в сборную
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией, матчи Германии, Нидерланд и Швеции
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа13:42
Мората рассказал о проблемах с депрессией и лечении от нее
Киберспорт13:35
NaVi сыграют с россиянами в четвертьфинале IEM Rio 2024: онлайн-трансляция матча
Киберспорт13:15
NaVi победили Infinity в нижней сетке PGL Wallachia Season 2
Бокс12:59
"Вы с ума сошли?": Хирн недоумевает от того, что предложили Джошуа после поражения от Дюбуа
12:55
Экстра-лига по футзалу: старт первого тура в новом сезоне
Европа12:31
"Это никого не касается": Щесны обсудил свое неспортивное пристрастие
Украина12:25
Англия U-21 - Украина U-21: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2025
Бокс12:05
Дюбуа признался, готов ли он провести реванш с Джошуа
Лига наций12:00
Еще один гол: Холанд намекнул на пополнение в семье после национального голевого рекорда
Киберспорт11:45
IEM Rio 2024: онлайн-трансляция матчей Virtus.Pro - Natus Vincere, Vitality - MOUZ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK