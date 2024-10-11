Временный тренер сборной Англии уже не хочет оставаться в должности на полноценной основе

Первое поражение во главе "Трех львов" заставило Ли Карсли хотеть вернуться к молодежной команде.

После финала Евро-2024 Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии, а на его место на временной основе позвали тренера молодежной сборной Ли Карсли.

Выиграв свои первые два матча во главе "Трех львов", 50-летний наставник выражал заинтересованность в том, чтобы стать постоянным тренером команды.

Однако поражение от Греции (1:2) вынудило его передумать и желать вернуться к работе с молодежным составом.

"После последнего сбора я был очень удивлен тем, что работа моя, и я могу ее потерять, и все такое. Моя сфера деятельности ясна. Я проведу три сбора, осталось три игры, а потом, надеюсь, я вернусь к U-21", - цитирует Карсли Goal.

"В начале я сказал, что не буду претендовать на работу или требовать сделать себя постоянным тренером. Это все еще так. Мне более чем комфортно в моем положении, где я нахожусь".

Источник: Getty Images

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"После первого сбора я не слишком воодушевлялся и не слишком верил. Я прекрасно понимаю, что эта работа — одна из лучших в мире. Ничего не изменилось. В мои обязанности входило провести три сбора, а затем уйти. Ничего не изменилось в том, что я сказал на первой пресс-конференции".

"Это фантастическая работа. Мне повезло, что у меня есть хорошая работа, как и в U-21. Но после первого сбора, когда мы выиграли две игры и дважды хорошо выступили, ничего не изменилось".

В следующем туре Лиги наций Англия отправится в гости к Финляндии. Эта встреча состоится в воскресенье, 13 октября.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги наций сезона-2024/25.

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