Александр Назаренко дебютировал за сборную Украины
Полузащитник Полесья вышел на замену под конец матча с Грузией.
В пятницу, 11 октября, сборная Украины встречалась с Грузией в матче третьего тура группового раунда Лиги наций.
В этом поединке вслед за Иваном Калюжным свой дебютный поединок за украинскую национальную команду провел Александр Назаренко.
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Полузащитник Полесья вышел на поле на 85-й минуте, заменив Михаила Мудрика.
На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Украина - Грузия.
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