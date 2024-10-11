Александр Назаренко дебютировал за сборную Украины

Полузащитник Полесья вышел на замену под конец матча с Грузией.

В пятницу, 11 октября, сборная Украины встречалась с Грузией в матче третьего тура группового раунда Лиги наций.

В этом поединке вслед за Иваном Калюжным свой дебютный поединок за украинскую национальную команду провел Александр Назаренко.

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Полузащитник Полесья вышел на поле на 85-й минуте, заменив Михаила Мудрика.

На ISPORT доступна онлайн-трансляция матча Украина - Грузия.

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