Калюжный дебютирует за сборную Украины в матче против Грузии
В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Украины встретится с Грузией.
Сергей Ребров определился с составом на матч. В старте «сине-желтых» нашлось место дебютанту.
Иван Калюжный выиграл конкуренцию у Дмитрия Крыськива за место в опорной зоне и проведет первый матч за взрослую национальную команду.
Также стоит отметить, что в центре защиты с первых минут выйдет Максим Таловеров, а на правом фланге атаки появится Алексей Гуцуляк.
Читай также: Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко - Калюжный, Судаков, Шапаренко - Гуцуляк, Довбик, Мудрик.
Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!