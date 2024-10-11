Калюжный дебютирует за сборную Украины в матче против Грузии

Сергей Ребров доверился номинально более опытному футболисту в опорной зоне.

В рамках 3-го тура Лиги наций сборная Украины встретится с Грузией.

Сергей Ребров определился с составом на матч. В старте «сине-желтых» нашлось место дебютанту.

Иван Калюжный выиграл конкуренцию у Дмитрия Крыськива за место в опорной зоне и проведет первый матч за взрослую национальную команду.

Также стоит отметить, что в центре защиты с первых минут выйдет Максим Таловеров, а на правом фланге атаки появится Алексей Гуцуляк.

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Украина: Трубин - Конопля, Забарный, Таловеров, Матвиенко - Калюжный, Судаков, Шапаренко - Гуцуляк, Довбик, Мудрик.

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Бондарь, Яремчук, Буяльский, Сваток, Назаренко, Ванат, Тымчик, Зубков, Крыськив.

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