Дебютант сборной Украины объяснил, как удалось остановить грузинов в матче Лиги наций

Национальная сборная Украины минимально обыграла Грузию в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Дебютант "сине-желтых" Александр Назаренко подвел итоги победной игры:

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"Поздравили с партнерами друг друга. Очень доволен, потому что у меня сбылась мечта детства сегодня.

У Грузии очень хорошая команда, особенно в атакующем звене. Поэтому сегодня нужно было внимательно сыграть сзади, чтобы не допускать скорых контратак. Думаю, что это сегодня получилось, где-то путем желтых карточек. Можно сказать, что остановили скорых грузин, в том числе и Хвичу", - сказал Назаренко.

Напомним, следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут против Чехии. Игра состоится в понедельник, 14 октября.

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