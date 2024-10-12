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Тренер сборной Грузии озвучил причины поражения в матче с Украиной в Лиге наций

Вилли Саньоль считает, что его команда незаслужено проиграла.
Сегодня, 11:16
Вилли Саньоль / УАФ
Вилли Саньоль / УАФ

Сборная Грузии минимально уступила национальной команде Украины в третьем туре группового этапа Лиги наций. Главный тренер грузин Вилли Саньоль подвел итоги проигранного матча:

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"Первые 30 минут игры с нашей стороны были катастрофой. У нас не было интенсивности, агрессивности. За такие действия с нашей стороны Украина заслуживала повести в счете.

В дальнейшем мы исправились, но не имели достаточно моментов и шансов отыграться. Но мы должны понимать, что для того чтобы выигрывать матчи, должны постоянно держать свой уровень, улучшаться. Этого сегодня не сделали. Две трети матча мы были лучшей командой на поле, но так получилось, что сегодня мы уступили", - цитирует специалиста УАФ.

Напомним, следующий матч Грузия проведет против Албании, а Украина сыграет против Чехии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вилли Саньоль

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