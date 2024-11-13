Грузия продлила контракта с главным тренером сборной перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль и местная федерация футбола объявили о дальнейшем продолжении сотрудничества перед ноябрьскими матчами Лиги наций против Украины и Албании.

Как сообщает пресс-служба местной федерации футбола, 47-летний французский специалист подписал новый контракт, рассчитанный до 2028 года.

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Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале 2021 года. Под его руководством команда провела 42 матча, в которых одержала 20 побед, шесть раз сыграла вничью и 16 раз проиграла.

Под руководством француза сборная Грузии впервые в истории сыграла на чемпионате Европы и пробилась в 1/8 финала Евро-2024. После победы в Дивизионе C Лиги наций грузины сейчас выступают в Дивизионе B в группе с Украиной, Чехией и Албанией, где с шестью очками после четырех матчей занимают второе место в квартете.

Напомним, что ближайший матч пятого тура группового раунда Лиги наций Грузия - Украина состоится в субботу, 16 ноября, в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena. Начало матча - в 19:00 по киевскому времени.

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