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"В этом мы провалились": Тренер Грузии раскрыл, чего ждет от своих игроков в матче с Украиной

Вилли Саньоль рассказал, что следует изменить по сравнению с первой встречей с украинцами в Лиге наций.
Сегодня, 20:29
Вилли Саньоль / Getty Images
Вилли Саньоль / Getty Images

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль поделился ожиданиями от матча пятого тура группового раунда Лиги наций против Украины.

По словам наставника грузинской команды, он хочет, чтобы его подопечные продемонстрировали на поле больше агрессивности по сравнению с первой встречей с украинцами, которая завершилась победой "сине-желтых" со счетом 1:0.

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"К сожалению, я списывал математику в школе. Если мы выигрываем два матча - будем первые, это все, что могу сказать. Но не могу сказать, что это наша цель - быть первыми или выиграть матчи.

Наша цель - пытаться показать лучшие свои возможности. В таком случае, ты обычно получаешь в конце что-нибудь заслуженное. Для меня самая главная игра, я фокусируюсь не на результате, а на индивидуальной и командной игре.

Мы всегда хотим атаковать, но не всегда это удается. Украина - очень сильная команда, они показали это в прошлом месяце. Но перед тем, как думать об атаке или забитом мяче, нам нужно подумать над большей агрессивностью на поле, чем мы показали в октябре. В этом аспекте мы провалились. Поэтому я жду большей агрессивности от футболистов", - приводит слова Саньоля Суспільне Спорт.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Грузии в субботу, 16 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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