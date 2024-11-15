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"У нас есть план, и мы должны его выполнять": Ребров поделился ожиданиями от матча с Грузией

Тренер сборной Украины проанализировал ближайший поединок Лиги наций.
Сегодня, 17:33
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров провел пресс-конференцию перед матчем пятого тура группового раунда Лиги наций против Грузии.

Наставник украинской национальной команды считает, что на своем поле соперник будет действовать более агрессивно, но отметил, что "сине-желтые" будут играть на победу.

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"Я считаю, что с грузинами будут разные игры. Мы готовимся к каждому матчу, так же, как и сборная Грузии. Сейчас мы играем на выезде, у грузин будет большая поддержка. Уверен, что они будут более агрессивными. Но у нас есть свой план на игру, и мы должны его выполнять.

Я не знаю, в каком состоянии сборная Грузии, но мы играли с ней месяц назад. Есть информация и из другого матча, когда грузины сменили тактическую схему. Но мы должны быть готовы к любой схеме и противостоять такой команде.

Вообще, на уровне сборных собраны очень высокого класса футболисты, и все выходят выигрывать. Завтра мы будем настроены на победу, потому что эта игра очень важна. Уверен, будет интересный матч.

Как останавливать Кварацхелию? Так, как пытались останавливать и в первом матче. Я не знаю, на какой позиции он будет играть. Я очень уважаю этого футболиста. Я считаю, что у грузин очень высокого уровня игроки атаки, очень интересно играть против них. Но у нас есть свой план на игру", - приводит слова Реброва пресс-служба УАФ.

Напомним, что в субботу, 16 ноября, сборная Украины в пятом туре группового раунда Лиги наций в Батуми на стадионе Adjara Bet Arena встретится с Грузией. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Грузия - Украина.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров сборная Грузии

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