"Должен был быть дома, а очутился в сборной": Назаренко поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду

Полузащитник Александр Назаренко прокомментировал вызов в сборную Украины и победу над Грузией (1:0) в матче третьего тура Лиги наций.

Игрок Полесья в том поединке вышел на поле на 85-й минуте вместо Михаила Мудрика, дебютировав за национальную команду.

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"Получилось интересно. Должен был быть дома, а очутился в сборной. Слава Богу, что так сложилось. Приехав сюда, я чувствую гордость за себя, что я смог претворить в реальность мечту детства.

Газон был не очень хорошего качества. Играть в комбинационный футбол на таком поле было очень тяжело, поэтому мы выходили из ситуации и играли в свою игру, которую можно было играть, не принимая тактику.

Что подумал, когда на части стадиона выключили свет? Сразу подумал, что это я такой фартовый. Впервые приехал - и света нет. Я видел, что люди начали включать фонарики. Первые мысли были - что я не фартовый. Я был уверен, и ребята, которые сидели на замене, говорили, что игра продолжится на 100%", - сказал Назаренко в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Украина - Грузия (1:0).

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