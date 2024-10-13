iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Должен был быть дома, а очутился в сборной": Назаренко поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду

Полузащитник Полесья высказался о победе над грузинами в Лиге наций.
Сегодня, 15:31
Александр Назаренко / УАФ
Александр Назаренко / УАФ

Полузащитник Александр Назаренко прокомментировал вызов в сборную Украины и победу над Грузией (1:0) в матче третьего тура Лиги наций.

Игрок Полесья в том поединке вышел на поле на 85-й минуте вместо Михаила Мудрика, дебютировав за национальную команду.

Читай также: Гол Мудрика принес Украине дебютную победу в текущем розыгрыше Лиги наций

"Получилось интересно. Должен был быть дома, а очутился в сборной. Слава Богу, что так сложилось. Приехав сюда, я чувствую гордость за себя, что я смог претворить в реальность мечту детства.

Газон был не очень хорошего качества. Играть в комбинационный футбол на таком поле было очень тяжело, поэтому мы выходили из ситуации и играли в свою игру, которую можно было играть, не принимая тактику.

Что подумал, когда на части стадиона выключили свет? Сразу подумал, что это я такой фартовый. Впервые приехал - и света нет. Я видел, что люди начали включать фонарики. Первые мысли были - что я не фартовый. Я был уверен, и ребята, которые сидели на замене, говорили, что игра продолжится на 100%", - сказал Назаренко в комментарии YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов матча Украина - Грузия (1:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Александр Назаренко

Статьи по теме

Украина - Чехия: где смотреть матч Лиги наций Украина - Чехия: где смотреть матч Лиги наций
Украина - Чехия: прогноз на матч Лиги наций Украина - Чехия: прогноз на матч Лиги наций
Бывший футболист сборной Украины разнес Довбика: Худший среди победителей Бывший футболист сборной Украины разнес Довбика: Худший среди победителей
Сборная Украины потеряла одного голкипера перед матчем с Чехией Сборная Украины потеряла одного голкипера перед матчем с Чехией
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Финляндия - Англия, Австрия - Норвегия и другие матчи Лиги наций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа18:27
Тренер Чехии: Травмы нескольких игроков не уменьшили качество сборной Украины
Европа17:57
Лидер сборной Чехии: Снова победить Украину будет достаточно трудно
Формула 117:25
Бинотто: Ауди ожидает борьбу среди лидеров в 2030 году
Европа17:21
Ямаль досрочно покинет лагерь сборной Испании
Киберспорт17:06
NaVi проиграли Tundra Esports, дойдя до топ-4 PGL Wallachia Season 2
Бокс17:05
"Он слишком стар для этого": Уайлдер раскритиковал проведение боя Тайсон - Пол
Бокс16:45
Бокс: расписание боев
Бокс16:35
Младший брат Иноуэ сенсационно потерял титул в бою с Цуцуми
Бокс15:58
"Не имею аргументов против того, что Усик победил": Тренер Фьюри проанализировал первый бой
Лига наций15:31
"Должен был быть дома, а очутился в сборной": Назаренко поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK