Шапаренко получил повреждение в матче с Чехией

Полузащитник сборной Украины был заменен во втором тайме поединка Лиги наций.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко получил повреждение в матче за сборную Украины с Чехией (1:1) в четвертом туре Лиге наций.

Об этом сообщил на пресс-конференции главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров, объяснив тем самым замену хавбека на 64-й минуте на Дмитрия Крыськива.

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"К сожалению, у Шапаренко было небольшое повреждение, и мы его заменили", - приводит слова Реброва Суспільне.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Украина - Чехия (1:1).

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