Англия разгромила Грецию и вышла на первое место группы

В рамках пятого тура группового этапа Лиги наций состоялся поединок двух лучших команд Группы 2, Дивизион B, между сборными Греции и Англии.

Уже на старте поединка англичане вышли вперед после того, как Нони Мадуэке прошел по правому флангу и отдал отличную передачу на Олли Уоткинса, который конвертировал ее в забитый гол.

В течение очень долгого периода времени борьба шла равная, англичане больше владели мячом, но действительно опасных моментов фактически не было. Но в последние 15 минут Англия смогла все же "убить" интригу – сначала после удара Беллингема в штангу мяч отскочил у голкипера Влаходимоса, а от него в ворота. Затем Кертис Джонс красивым ударом пяткой отправил мяч в ворота после прострела с правого фланга.

Греция – Англия 0:3

Голы: Воткинс, 7, Влаходимос, 78 (автогол), Джонс, 83

Таким образом Англия смогла сравняться по очкам с греками, но обойти их по дополнительным показателям.

В параллельных матчах Лиги наций сборная Франции не смогла обыграть Израиль, а команда Италии победила Бельгию.

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