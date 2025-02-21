Усик посетил матч Ан-Насра Роналду

Украинский боксер Александр Усик прилетел в Саудовскую Аравию.

В рамках своей поездки Усик поубвал на матче Ан-Насра против Аль-Иттифака. Александру подарили футболку клуба, за который выступает Криштиану Роналду.

Также ночью спортсмен посетит вечер бокса в Эр-Рияде, в рамках которого главным ивентом станет бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Напомним, что на ISPORT есть прогноз на бой Бетербиева и Бивола, а также другие в рамках этого вечера.

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