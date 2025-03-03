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Футбол

Бензема откровенно признался, почему покинул Реал

Обладатель Золотого мяча выделил две причины.
Сегодня, 19:50
Карим Бензема / Getty Images
Карим Бензема / Getty Images

Бывший нападающий сборной Франции Карим Бензема объяснил, почему решил уйти из Реала летом 2023 года.

Форвард рассказал, что был готов уступить свое место молодым игрокам.

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"Флорентино Перес был первым, кому я позвонил, когда решил покинуть Реал. Он не совсем понял меня... Я сказал ему, что молодые звезды Винисиус и Родриго уже готовы".

Бензема уехал в Саудовскую Аравию, ведь не хотел играть против Реала.

"Мое решение поехать в Саудовскую Аравию также было обусловлено тем, что я хотел покинуть Реал на вершине. И я никогда в жизни не хотел играть против Реала", - рассказал Бензема в интервью Эду Агирре.

В составе Реала Бензема забил 353 гола, сделал 165 ассистов в 647 матчах. Француз выиграл пять трофеев Лиги чемпионов, пять кубков клубного чемпионата мира, четыре чемпионата Испании, завоевал четыре Суперкубка УЕФА, по три Кубка и Суперкубка Испании. В конце 2022 года Карим получил Золотой мяч.

Ранее Винисиус рассказал о том, где планирует продолжить карьеру.

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