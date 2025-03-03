Бензема откровенно признался, почему покинул Реал
Бывший нападающий сборной Франции Карим Бензема объяснил, почему решил уйти из Реала летом 2023 года.
Форвард рассказал, что был готов уступить свое место молодым игрокам.
Читай также: Винисиус Жуниор признался, почему не посетил церемонию Золотого мяча
"Флорентино Перес был первым, кому я позвонил, когда решил покинуть Реал. Он не совсем понял меня... Я сказал ему, что молодые звезды Винисиус и Родриго уже готовы".
Бензема уехал в Саудовскую Аравию, ведь не хотел играть против Реала.
"Мое решение поехать в Саудовскую Аравию также было обусловлено тем, что я хотел покинуть Реал на вершине. И я никогда в жизни не хотел играть против Реала", - рассказал Бензема в интервью Эду Агирре.
В составе Реала Бензема забил 353 гола, сделал 165 ассистов в 647 матчах. Француз выиграл пять трофеев Лиги чемпионов, пять кубков клубного чемпионата мира, четыре чемпионата Испании, завоевал четыре Суперкубка УЕФА, по три Кубка и Суперкубка Испании. В конце 2022 года Карим получил Золотой мяч.
Ранее Винисиус рассказал о том, где планирует продолжить карьеру.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!