Сборная Аргентины осталась без еще одной звезды после травм Месси и Дибалы

Лаутаро Мартинес не сыграет в ближайших поединках.

В рамках отбора на ЧМ-2026 Аргентина должна сыграть с Бразилией и Уругваем. Накануне этих матчей «альбиселесте» остались без одной из своих звезд.

Лаутаро Мартинес не сможет выйти на поле в ближайших поединках. Об этом сообщила пресс-служба местной федерации футбола.

Причиной недоступности Лаутаро стала мышечная травма. Ее форвард получил уже в расположении сборной.

Отметим, что из-за травм в матчах против Уругвая и Бразилии не сыграют Лео Месси и Пауло Дибала.

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