Месси не поможет сборной Аргентины в заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2026
Аргентинец получил травму в последнем матче.
Нападающий Интер Майами Лионель Месси не сможет сыграть за сборную Аргентины в ближайший матчах.
37-летний футболист попал в расширенный состав команды на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2026, но накануне получил повреждение.
Федерация футбола Аргентины уже объявила, что Месси не примет участие в матчах против Уругвая и Бразилии.
Напомним, что накануне Лионель помог Интеру обыграть Аталанту, но именно в том матче аргентинец и получил травму. У Месси небольшое мышечное повреждение, но к матчам сборных он не успеет восстановиться.
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