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Футбол

Месси не поможет сборной Аргентины в заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2026

Аргентинец получил травму в последнем матче.
Сегодня, 19:12
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Нападающий Интер Майами Лионель Месси не сможет сыграть за сборную Аргентины в ближайший матчах.

37-летний футболист попал в расширенный состав команды на заключительные матчи отборочного турнира ЧМ-2026, но накануне получил повреждение.

Федерация футбола Аргентины уже объявила, что Месси не примет участие в матчах против Уругвая и Бразилии.

Напомним, что накануне Лионель помог Интеру обыграть Аталанту, но именно в том матче аргентинец и получил травму. У Месси небольшое мышечное повреждение, но к матчам сборных он не успеет восстановиться.

С расписанием отборочного турнира ЧМ-2026 в Европе вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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