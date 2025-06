"Практически решено": Роналду рассказал, сыграет ли на Клубном чемпионате мира

Нападающий Ан-Насра Криштиану Роналду высказался по поводу клубного чемпионата мира.

Португалец рассказал, что, скорее всего, он не сыграет на турнире.

"Практически решено, что я не буду принимать участие в Клубном чемпионате мира, несмотря на многочисленные приглашения и предложения.

Были переговоры, контакты, но нужно думать о краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе".

