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Футбол

Легенда сборной Бразилии высказался о назначении Анчелотти

Кафу в восторге от решения местной федерации.
Сегодня, 20:03       Автор: Василий Медвидь

Экс-защитник Милана и сборной Бразилии Кафу прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост тренера «селесао».

По словам бывшего игрока, Анчелотти - величайший бразильский итальянец в мире.

"Это замечательно. Карлетто - величайший бразильский итальянец в мире

Его выбор был очень важным шагом, он имеет огромный опыт. Надеюсь, он хорошо справится. Я уже отправил ему сообщение с пожеланиями успеха, но предупредил, что СМИ и болельщики очень требовательны».

Готов ли я присоединиться к тренерскому штабу Анчелотти в Бразилии? Это было бы очень приятно, я всегда готов к новым возможностям", - резюмировал Кафу.

Напомним, ранее сообщалось, что Бразилия квалифицировалась на Чемпионат мира.

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