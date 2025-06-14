Легенда сборной Бразилии высказался о назначении Анчелотти
Экс-защитник Милана и сборной Бразилии Кафу прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост тренера «селесао».
По словам бывшего игрока, Анчелотти - величайший бразильский итальянец в мире.
"Это замечательно. Карлетто - величайший бразильский итальянец в мире
Его выбор был очень важным шагом, он имеет огромный опыт. Надеюсь, он хорошо справится. Я уже отправил ему сообщение с пожеланиями успеха, но предупредил, что СМИ и болельщики очень требовательны».
Готов ли я присоединиться к тренерскому штабу Анчелотти в Бразилии? Это было бы очень приятно, я всегда готов к новым возможностям", - резюмировал Кафу.
Напомним, ранее сообщалось, что Бразилия квалифицировалась на Чемпионат мира.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!