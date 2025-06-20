Маскерано рассказал, что Месси играл с травмой в матче Клубного чемпионата мира

Наставник Интер Майами Хавьер Маскерано высказался об игре Лионеля Месси против Порту.

По словам Маскерано, его подопечный и соотечественник играл с травмой.

"Лео Месси играл против Порту с травмой, у него болели квадрицепсы...

И то, как он бегал, несмотря на боль, было просто сумасшедшим. До начала матча его участие не было гарантированным. Его присутствие в игре дает нам преимущество", - резюмировал специалист.

Напомним, что благодаря Месси Интер Майами переиграл Порту.

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