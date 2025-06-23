Наставник Челси пожаловался на сильную жару в США, которая мешает готовиться к матчам

Погодные условия являются одной из главных проблем Клубного чемпионата мира.

Руководитель Челси Энцо Мареска прокомментировал погодные условия в США, где проходит Клубный чемпионат мира.

По словам итальянца, он сокращает до минимума время тренировочных занятий, потому что при такой жаре почти невозможно сохранять силы на матчи.

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"Из-за такой жары очень трудно проводить тренировки или какие-либо занятия. Мы просто стараемся сохранить силы для матча, поэтому сегодняшняя тренировка была очень и очень непродолжительной.

Я не люблю оправдываться, но я честен. Это реальность. Трудно что-то делать при такой температуре. Но поскольку мы здесь, то мы постараемся победить в следующем матче", – сказал Мареска.

В ночь с 24 на 25 июня по киевскому времени Челси сыграет против Эсперанса в Филадельфии. Температура в этот день в городе достигнет 36 градусов по Цельсию.

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