Инсайдер назвал следующий клуб Роналду

Португалец получал предложения со всех уголков мира.

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, португальский футболист продлит контракт с клубом.

40-летний Криштиану принял соответствующее решение, несмотря на наличие предложений из разных уголков мира.

🔜 Done Deal and confirmed! #CristianoRonaldo extends his contract with #AlNassr. #Ronaldo has decided to stay in Saudi despite several bids received from every corner of the world. #transfers https://t.co/9TP0wUSY2T — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 26, 2025

Контракт Роналду рассчитан до 30 июня.

Криштиану присоединился к аравийскому клубу в конце 2022 года. За это время он провел 98 матчей, забил 89 голов и сделал 17 голевых передач.

Ранее Скира сообщил, что Артета определился с будущим Зинченко в Арсенале.

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