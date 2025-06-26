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Футбол

Инсайдер назвал следующий клуб Роналду

Португалец получал предложения со всех уголков мира.
Сегодня, 12:10       Автор: Митя Шитко
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, португальский футболист продлит контракт с клубом.

40-летний Криштиану принял соответствующее решение, несмотря на наличие предложений из разных уголков мира.

Контракт Роналду рассчитан до 30 июня.

Криштиану присоединился к аравийскому клубу в конце 2022 года. За это время он провел 98 матчей, забил 89 голов и сделал 17 голевых передач.

Ранее Скира сообщил, что Артета определился с будущим Зинченко в Арсенале.

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