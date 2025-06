Инсайдер назвал следующий клуб Роналду

Нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, португальский футболист продлит контракт с клубом.

40-летний Криштиану принял соответствующее решение, несмотря на наличие предложений из разных уголков мира.

