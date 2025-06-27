Тудор высказался о разгромном поражении от Манчестер Сити

Руководитель "бьянконери" признал, что этот соперник слишком сложен для его команды.

Наставник Ювентуса Игорь Тудор поделился мыслями о поединке с Ман Сити на Клубном чемпионате мира.

По словам хорватского специалиста, этот матч был очень непростым для его команды.

"Поздравляю оппонента с победой, для нас это печальный результат. У них сегодня было более высокое качество игры, характер. Мы просто не смогли отобрать у них мяч. Они блестяще контролировали игру.

Затем мы сели слишком глубоко, и они отличились голом. На данный момент они просто находятся на другом уровне по сравнению с нами. Манчестер Сити — это слишком сложно для нас в данный момент.

В футболе можно сделать все, что угодно, даже обыграть команду, которая является лучшей, но для этого нужно быть целостным, свежим, играть хорошо. Это то, что делает футбол замечательной игрой", - заявил Тудор.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб-сенсация АПЛ прошлого сезона нацелился на дуэт из Ювентуса.

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