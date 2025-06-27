iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тудор высказался о разгромном поражении от Манчестер Сити

Руководитель "бьянконери" признал, что этот соперник слишком сложен для его команды.
Сегодня, 18:59       Автор: Василий Медвидь
Игор Тудор / Getty Images
Игор Тудор / Getty Images

Наставник Ювентуса Игорь Тудор поделился мыслями о поединке с Ман Сити на Клубном чемпионате мира.

По словам хорватского специалиста, этот матч был очень непростым для его команды.

"Поздравляю оппонента с победой, для нас это печальный результат. У них сегодня было более высокое качество игры, характер. Мы просто не смогли отобрать у них мяч. Они блестяще контролировали игру.

Затем мы сели слишком глубоко, и они отличились голом. На данный момент они просто находятся на другом уровне по сравнению с нами. Манчестер Сити — это слишком сложно для нас в данный момент.

В футболе можно сделать все, что угодно, даже обыграть команду, которая является лучшей, но для этого нужно быть целостным, свежим, играть хорошо. Это то, что делает футбол замечательной игрой", - заявил Тудор.

Напомним, ранее сообщалось, что клуб-сенсация АПЛ прошлого сезона нацелился на дуэт из Ювентуса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Сестры Киченок и другие получили первых оппоненток в парном разряде Уимблдона-2025 Сестры Киченок и другие получили первых оппоненток в парном разряде Уимблдона-2025
Интер определился с судьбой воспитанника, для которого прошлый сезон стал прорывным Интер определился с судьбой воспитанника, для которого прошлый сезон стал прорывным
Гран-при Австрии: Норрис и Пиастри стали самыми быстрыми во второй практике Гран-при Австрии: Норрис и Пиастри стали самыми быстрыми во второй практике
Сарри сообщил о желании покинуть Лацио менее чем через месяц после назначения Сарри сообщил о желании покинуть Лацио менее чем через месяц после назначения

Видео

Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов
Без плей-офф: Украина уступила Нидерландам в решающем матче Евро-2025 U-21 - видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина сохранила звание первой ракетки Украины, прогресс Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер остался наверху классификации, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: Ювентус – Манчестер Сити, Зальцбург – Реал Мадрид
просмотров
Элина Свитолина: расписание и результаты матчей
просмотров

Последние новости

Теннис20:21
Сестры Киченок и другие получили первых оппоненток в парном разряде Уимблдона-2025
Европа19:58
Интер определился с судьбой воспитанника, для которого прошлый сезон стал прорывным
Формула 119:45
Гран-при Австрии: Норрис и Пиастри стали самыми быстрыми во второй практике
Европа19:37
Сарри сообщил о желании покинуть Лацио менее чем через месяц после назначения
НХЛ19:30
Вратарь сборной Украины поедет в лагерь развития клуба НХЛ
Другие страны18:59
Тудор высказался о разгромном поражении от Манчестер Сити
Европа18:53
Лучший вратарь Серии A подписал новый контракт
Европа18:18
Брентфорд Ярмолюка получил нового тренера
Теннис18:06
Первая ракетка Польши пропустит Уимблдон
Европа17:56
Эвертон объявил о продлении контракта с легендарным игроком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK